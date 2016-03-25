（更正）欧盟专家将开会讨论加强机场安保 但不会在全欧推行更严格措施

（更正：根据英文报道更正内容，删除内文第七段有关成本的描述）

路透布鲁塞尔3月23日 - 一位欧盟官员称，欧盟专家下周将开会探讨如何加强机场安保，但不会提出在全欧盟实施更严格的安检规则。周二布鲁塞尔发生恐袭案，造成最少31人死亡。

布鲁塞尔扎芬特姆机场遇袭当天发生了两起爆炸，造成最少10人死亡。袭击者未经安检即进入机场。欧洲各国通常仅要求登机时进行安检。

主管运输的欧盟执委布尔克（Violeta Bulc），欧盟委员会将召集28个成员国的航空安全专家开会。一位欧盟官员称，会议可能在3月31日举行。4月11日可能还将召开陆路运输安全专家会议。

目前上述会议尚无明确议程，但这位欧盟委员会的官员排除了在全欧实施更严格安全措施的可能性。

“安全是国家的权力，”该官员称。“（欧盟）委员会不会要求芬兰的一个小机场实施布鲁塞尔或巴黎等重要枢纽可能需要的同等安全措施。”

被问及机场入口处未来是否可能安装安检扫描仪时，该官员称，这将由各国当局决定。

国际机场协会欧洲分会（ACI Europe）称，在机场公共场所加装安检设施可能并不会提高安全性。

国际机场协会欧洲分会发表声明称，由于提早检查只不过使袭击目标发生了转移，“（这）可能会引发混乱，并实际上制造新的安全薄弱环节”。（完）