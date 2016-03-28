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国际财经 | 2016年 3月 28日 星期一 12:08 BJT

日本全日空宣布继续暂停东京至布鲁塞尔航班

路透东京3月28日 - 日本最大航空公司--全日空(9202.T)周一称，该公司将继续停飞东京至布鲁塞尔航线，停飞措施将至少持续至4月10日。此前布鲁塞尔机场遭遇自杀式爆炸袭击。

布鲁塞尔机场周六称，周二前不会恢复客运航班运营。

“鉴于机场的情形和总体情况，我们决定延长航班停飞的时间，”全日空在声明中称。“我们将在对形势进行评估后，决定是否从4月11日起恢复航班运营。”

全日空之前取消了至4月10日飞布鲁塞尔的航班，总计影响39个班次的4,500名旅客。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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