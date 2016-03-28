日本全日空宣布继续暂停东京至布鲁塞尔航班

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透东京3月28日 - 日本最大航空公司--全日空(9202.T)周一称，该公司将继续停飞东京至布鲁塞尔航线，停飞措施将至少持续至4月10日。此前布鲁塞尔机场遭遇自杀式爆炸袭击。
布鲁塞尔机场周六称，周二前不会恢复客运航班运营。
“鉴于机场的情形和总体情况，我们决定延长航班停飞的时间，”全日空在声明中称。“我们将在对形势进行评估后，决定是否从4月11日起恢复航班运营。”
全日空之前取消了至4月10日飞布鲁塞尔的航班，总计影响39个班次的4,500名旅客。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。