布鲁塞尔爆炸案嫌犯Najim Laachraoui仍逍遥法外--报载

意大利中部地区发生5.4级地震--欧洲地中海地震中心
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透布鲁塞尔3月23日 - 比利时报纸DH报导，袭击布鲁塞尔机场的嫌犯Najim Laachraoui仍逍遥法外，该嫌犯今年25岁，自周一已经受到警方通缉。
检方周一称，在去年巴黎袭击案案犯使用过的房间里发现了他的DNA，去年9月他与巴黎袭击案的主要嫌犯Salah Abdeslam一起来到匈牙利。(完)
(编译 李春喜 审校 王颖)
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。