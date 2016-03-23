布鲁塞尔爆炸案嫌犯Najim Laachraoui仍逍遥法外--报载

路透布鲁塞尔3月23日 - 比利时报纸DH报导，袭击布鲁塞尔机场的嫌犯Najim Laachraoui仍逍遥法外，该嫌犯今年25岁，自周一已经受到警方通缉。

检方周一称，在去年巴黎袭击案案犯使用过的房间里发现了他的DNA，去年9月他与巴黎袭击案的主要嫌犯Salah Abdeslam一起来到匈牙利。(完)