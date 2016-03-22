版本:
中国
货币新闻 | 2016年 3月 22日 星期二 21:45 BJT

标题新闻：大众汽车奥迪分公司在爆炸案发生后关闭其在布鲁塞尔的工厂

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐