澳大利亚总理称该国国内机场有充分安保措施

路透悉尼3月23日 - 面对布鲁塞尔发生的恐袭事件，澳大利亚总理特恩布尔周三称，澳大利亚各机场有充分的安保措施。

周二，布鲁塞尔机场及布鲁塞尔一高峰时段的地铁列车上发生自杀式炸弹袭击事件，造成30多人丧生，“伊斯兰国”宣称为事件负责。

澳大利亚处于高度戒备状态，以防国内激进分子发动袭击，但该国在布鲁塞尔恐袭事件后没有提高威胁级别，特恩布尔称澳大利亚的应对能力比欧洲更好一些。

“我可以向澳大利亚民众保证，我们的安全系统、边境保护及国内的安全协议比欧洲的强很多，遗憾地是欧洲允许这方面出现疏漏。”特恩布尔在澳大利亚广播公司的电视节目上称。

“欧洲安全方面的这种漏洞，与他们近期正面临的问题并非没有关系。”

特恩布尔称，发生在布鲁塞尔的恐袭事件是“懦弱行为”，他将在周三与负责安全事务的官员召开进一步会议以商讨此事，但初步指导显示“（澳洲）所面临威胁在适当水平”。（完）