澳大利亚总理称该国国内机场有充分安保措施

中国股市：A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”--新华
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼3月23日 - 面对布鲁塞尔发生的恐袭事件，澳大利亚总理特恩布尔周三称，澳大利亚各机场有充分的安保措施。
周二，布鲁塞尔机场及布鲁塞尔一高峰时段的地铁列车上发生自杀式炸弹袭击事件，造成30多人丧生，“伊斯兰国”宣称为事件负责。
澳大利亚处于高度戒备状态，以防国内激进分子发动袭击，但该国在布鲁塞尔恐袭事件后没有提高威胁级别，特恩布尔称澳大利亚的应对能力比欧洲更好一些。
“我可以向澳大利亚民众保证，我们的安全系统、边境保护及国内的安全协议比欧洲的强很多，遗憾地是欧洲允许这方面出现疏漏。”特恩布尔在澳大利亚广播公司的电视节目上称。
“欧洲安全方面的这种漏洞，与他们近期正面临的问题并非没有关系。”
特恩布尔称，发生在布鲁塞尔的恐袭事件是“懦弱行为”，他将在周三与负责安全事务的官员召开进一步会议以商讨此事，但初步指导显示“（澳洲）所面临威胁在适当水平”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
梁振英任期余下5个多月，趁库房拥有庞大盈余，大洒金钱回馈社会，在一次性开支方面，拨款200亿元修建26个体育及康乐设施，并增加了很多经常性开支，如安老扶贫。
行政长官梁振英最后一份《施政报告》有两大特点，其一是他自称五年前的竞选承诺基本上全部落实，其二是他只字不提任内最受关注的政改方案被否决。显然地，临别秋波的特首很希望雁过留声，让后世记得曾经出现过一位尝试为香港解决长期积压下来的问题的最高决策者，于是他费了不少笔墨总结处理「民生无小事」的竞选承诺，政改方案的败笔不提也罢。