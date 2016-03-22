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货币新闻 | 2016年 3月 22日 星期二 21:21 BJT

标题新闻：警方在布鲁塞尔机场找到丢弃的炸药腰带，防爆小组也在布鲁塞尔大学检查一可疑包裹-VTM

VTM为比利时私人广播公司

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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