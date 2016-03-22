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货币新闻 | 2016年 3月 22日 星期二 21:33 BJT

标题新闻：布鲁塞尔市长称在地铁爆炸中至少有20人死亡，106人受伤，其中17人重伤

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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