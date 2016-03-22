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时事要闻 | 2016年 3月 22日 星期二 18:20 BJT

法国总统奥朗德召开紧急会议 此前布鲁塞尔发生爆炸

路透巴黎3月22日 - 法国总统奥朗德(Francois Hollande)周二召开政府高层官员会议，此前布鲁塞尔发生一系列爆炸。

据总统办公室，总理瓦尔斯(Manuel Valls)、内政部长Bernard Cazeneuve及国防部长勒德里昂将出席会议。

比利时公共传播公司RTBF称，布鲁塞尔机场候机楼周二上午发生爆炸事件，造成多达10人死亡及30人受伤，且不久之后布鲁塞尔一地铁站发生另一起爆炸案；比利时检方确认，布鲁塞尔机场爆炸案是自杀式袭击。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张明钧)

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