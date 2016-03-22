法国总统奥朗德召开紧急会议 此前布鲁塞尔发生爆炸

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透巴黎3月22日 - 法国总统奥朗德(Francois Hollande)周二召开政府高层官员会议，此前布鲁塞尔发生一系列爆炸。
据总统办公室，总理瓦尔斯(Manuel Valls)、内政部长Bernard Cazeneuve及国防部长勒德里昂将出席会议。
比利时公共传播公司RTBF称，布鲁塞尔机场候机楼周二上午发生爆炸事件，造成多达10人死亡及30人受伤，且不久之后布鲁塞尔一地铁站发生另一起爆炸案；比利时检方确认，布鲁塞尔机场爆炸案是自杀式袭击。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张明钧)
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。