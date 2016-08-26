比利时运动中心发生爆炸造成一人死亡 疑为瓦斯意外

路透布鲁塞尔8月26日 - 比利时危机中心表示，南部城市Chimay的一家运动中心周五稍早发生爆炸，造成一人死亡，四人受伤，其中两人伤势严重。

“这可能是瓦斯爆炸，”该中心人士对路透表示。其并称，没有迹象显示是激进分子发动攻击。

当地媒体报道称，该爆炸发生在2200GMT刚过后，地点是Chimay的运动中心"Le Chalon"，靠近法国边界，当时还有五人在该建筑物里头。部分建筑物已毁坏。(完)