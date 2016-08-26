比利时运动中心发生爆炸造成一人死亡 疑为瓦斯意外

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透布鲁塞尔8月26日 - 比利时危机中心表示，南部城市Chimay的一家运动中心周五稍早发生爆炸，造成一人死亡，四人受伤，其中两人伤势严重。
“这可能是瓦斯爆炸，”该中心人士对路透表示。其并称，没有迹象显示是激进分子发动攻击。
当地媒体报道称，该爆炸发生在2200GMT刚过后，地点是Chimay的运动中心"Le Chalon"，靠近法国边界，当时还有五人在该建筑物里头。部分建筑物已毁坏。(完)
(编译 戴素萍 审校 徐文焰)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。