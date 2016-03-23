奥巴马称美国为首的联盟将继续打击“伊斯兰国”

中国股市：A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”--新华
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
(本文由路透中文网编译提供)
路透哈瓦那3月22日 - 美国总统奥巴马周二称，美国为首的联盟将继续打击“伊斯兰国”。比利时首都布鲁塞尔周二发生恐袭事件，造成30多人丧生。
奥巴马在哈瓦那观看古巴国家队与美国坦帕湾光芒队的棒球比赛期间对ESPN称，联盟会继续“打击‘伊斯兰国’，我们会追击他们”。“以政治目的作为像这样杀害无辜之人理由的观点是不可接受的。”奥巴马说。
奥巴马正在对古巴进行访问，为88年来美国总统首次访问古巴。(完)
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
梁振英任期余下5个多月，趁库房拥有庞大盈余，大洒金钱回馈社会，在一次性开支方面，拨款200亿元修建26个体育及康乐设施，并增加了很多经常性开支，如安老扶贫。
行政长官梁振英最后一份《施政报告》有两大特点，其一是他自称五年前的竞选承诺基本上全部落实，其二是他只字不提任内最受关注的政改方案被否决。显然地，临别秋波的特首很希望雁过留声，让后世记得曾经出现过一位尝试为香港解决长期积压下来的问题的最高决策者，于是他费了不少笔墨总结处理「民生无小事」的竞选承诺，政改方案的败笔不提也罢。