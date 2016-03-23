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时事要闻 | 2016年 3月 23日 星期三 12:17 BJT

奥巴马称美国为首的联盟将继续打击“伊斯兰国”

路透哈瓦那3月22日 - 美国总统奥巴马周二称，美国为首的联盟将继续打击“伊斯兰国”。比利时首都布鲁塞尔周二发生恐袭事件，造成30多人丧生。

奥巴马在哈瓦那观看古巴国家队与美国坦帕湾光芒队的棒球比赛期间对ESPN称，联盟会继续“打击‘伊斯兰国’，我们会追击他们”。“以政治目的作为像这样杀害无辜之人理由的观点是不可接受的。”奥巴马说。

奥巴马正在对古巴进行访问，为88年来美国总统首次访问古巴。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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