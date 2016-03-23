奥巴马称美国为首的联盟将继续打击“伊斯兰国”

意大利中部地区发生5.4级地震--欧洲地中海地震中心
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透哈瓦那3月22日 - 美国总统奥巴马周二称，美国为首的联盟将继续打击“伊斯兰国”。比利时首都布鲁塞尔周二发生恐袭事件，造成30多人丧生。
奥巴马在哈瓦那观看古巴国家队与美国坦帕湾光芒队的棒球比赛期间对ESPN称，联盟会继续“打击‘伊斯兰国’，我们会追击他们”。“以政治目的作为像这样杀害无辜之人理由的观点是不可接受的。”奥巴马说。
奥巴马正在对古巴进行访问，为88年来美国总统首次访问古巴。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。