奥巴马称布鲁塞尔恐袭案后美国已加强情报合作

路透华盛顿3月26日 （记者 Jeff Mason） - 美国总统奥巴马称，布鲁塞尔发生恐袭案后，美国已加强情报合作，并将在华盛顿核安全峰会上与全球领导人回顾全球打击“伊斯兰国”武装分子的努力。

奥巴马周六在其每周演讲中，向布鲁塞尔恐袭案死伤者家属表示哀悼与慰问。

“昨天我们得知最少有两名美国人遇难。我们为他们的家人及亲人祈祷，”他说道。“最少有14名美国人受伤。我们为他们、为所有受袭击影响的人祈祷，希望他们完全康复。”

奥巴马周五结束拉美之行回国。布鲁塞尔恐袭案发生后，奥巴马在古巴出席棒球表演赛，并在阿根廷国宴上跳探戈，这招致外界批评。

奥巴马未在演讲中回应上述批评，但他强调打击“伊斯兰国”是当务之急，美国已加强相关的情报合作。

“我们也正在努力挫败针对美国、针对我们朋友与盟友的图谋。联邦调查局（FBI）的一队探员已在比利时支持（恐袭案）调查，”他说道。

“我们已加强我们的情报合作，以便我们根除‘伊斯兰国’的行动。我们也不断评估我们的国土安全态势，以对任何袭击美国的图谋保持警惕。”

奥巴马将在华盛顿举行的核安全峰会上会见中国国家主席习近平等外国领导人。奥巴马称，他将借机回顾国际社会的反恐行动，并确保全球在反恐问题上保持团结。（完）