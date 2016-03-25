布鲁塞尔恐袭案暴露安全疏漏，比利时两名部长请辞

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔3月24日 - 比利时内政部长和司法部长周四提出辞职，因未能追踪曾遭土耳其驱逐的布鲁塞尔恐袭案嫌犯Brahim El Bakraoui。

比利时已确认三名布鲁塞尔机场和地铁恐袭案嫌犯，在机场引爆炸弹丧生的Bakraoui是其中之一。另有最少一人与这三人一起出现在机场监控画面中，目前在逃。地铁爆炸案中拍摄到的第五名嫌犯生死未知。

比利时内政部长让邦（Jan Jambon）与司法部长科恩·吉恩斯（Koen Geens）向首相米歇尔（Charles Michel）请辞，但米歇尔要求他们留任。

比利时是欧盟与北约总部所在地。布鲁塞尔恐袭案暴露的安全疏漏招致国际批评，称该国明显不情愿对伊斯兰激进分子进行有效的打击。事件也引发对西方情报机构之间信息共享情况的质疑。

土耳其总统埃尔多安称，土耳其曾在叙利亚边境附近逮捕29岁的Bakraoui，并于去年7月将其驱逐出境。两名官员称，此人已经第二次遭驱逐。土耳其怀疑该人是企图进入叙利亚的外国战士，并将此事通报给比利时与荷兰当局。

比利时当局当时回复称，Bakraoui是一名罪犯，但不是武装分子。Bakraoui因武装抢劫入狱九年，刑期不到一半后利用假释逃离。

“你可以问为何某人这么早就出狱了，也可以问为何我们错失了在土耳其抓获他的机会。我理解这些问题，”让邦表示。“在这种情况下， 承担政治责任是正确的，我已经向首相提出辞职。”

比利时司法部长吉恩斯称，应对安全体系进行检查，但称其他国家亦遭过袭击，尤其提及了2001年发生在美国的9.11事件，称该事件造成“3,000人死亡”。

“我们必须严厉批评自己，”他说道。“另一方面...我们必须注意到，全球安全水平最高、情报最完善的一些国家也发生过类似袭击。”（完）