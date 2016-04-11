比利时检方称布鲁塞尔恐袭案嫌犯最初目标是巴黎

三星高管李在镕将参加有关是否签发逮捕令的法庭聆讯
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
路透布鲁塞尔4月10日 - 比利时检方称，3月22日布鲁塞尔袭击案的策划者最初计划是袭击巴黎，但由于调查人员抓捕恐怖嫌犯的进展迅速，他们转而决定在比利时国内实施袭击。
比利时联邦检察院声明中称：“调查中诸多信息表明，这帮恐怖分子起初是想再次袭击巴黎。”
“但（恐袭案）调查进展之快让他们始料未及，于是决定在布鲁塞尔实施袭击。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。