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货币新闻 | 2016年 4月 11日 星期一 10:43 BJT

比利时检方称布鲁塞尔恐袭案嫌犯最初目标是巴黎

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔4月10日 - 比利时检方称，3月22日布鲁塞尔袭击案的策划者最初计划是袭击巴黎，但由于调查人员抓捕恐怖嫌犯的进展迅速，他们转而决定在比利时国内实施袭击。

比利时联邦检察院声明中称：“调查中诸多信息表明，这帮恐怖分子起初是想再次袭击巴黎。”

“但（恐袭案）调查进展之快让他们始料未及，于是决定在布鲁塞尔实施袭击。”（完）

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