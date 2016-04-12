比利时拘捕另外两名布鲁塞尔恐袭案嫌犯

路透布鲁塞尔4月12日 - 比利时联邦检察官周二称，比利时以恐怖主义罪行指控另外两名男子。这两名男子涉嫌在布鲁塞尔恐袭案发生前将一处房产出租作恐怖分子的藏身之处。

检察官确认周一被控的两名男子为1984年出生的Smail F.以及1988年出生的Ibrahim F.，但未说明两人被拘捕的时间。按照比利时法律，嫌犯通常需要在24小时内接受法官预审。

这使布鲁塞尔恐袭案发生后被逮捕和指控的嫌犯达到六人。

“他们被控以犯罪者、共犯或同谋的身份，参与一个恐怖组织的活动、参与恐怖主义谋杀以及图谋实施恐怖主义谋杀，”联邦检察官在谈到最新拘捕的两人时说道。

警方周六突袭了位于布鲁塞尔市中心埃特尔贝克区的这个藏身之所，但没有发现武器或者爆炸物。

比利时报纸DH称，监控视频显示这两名男子在布鲁塞尔恐袭案发生第二天进入这个藏身之所，并拿出了许多袋子。未能立即联络到检察官对DH的报导发表评论。（完）