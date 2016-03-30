布鲁塞尔恐袭案遇难者下修至32人

意大利中部地区发生5.4级地震--欧洲地中海地震中心
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透布鲁塞尔3月29日 - 比利时官员周二称，布鲁塞尔恐袭案遇难人数已被下修至32人，该人数不包括三名自杀式炸弹客。
官员此前称遇难人数为35人，但他们周二称这是由于重复计算了三名拥有双重国籍的遇难者。
地方官Ine Van Wymeersch称，上周二布鲁塞尔恐袭案所有遇难者的身份已确认，包括17名比利时人与15名外国人。
“在详尽核实之后，遇难者人数下降至32人。仍有94人在医院，”比利时卫生部长Maggie De Block在Twitter上写道。
在恐袭案中遇难的外国人有英国人、中国人、荷兰人、法国人、德国人、意大利人、瑞典人和美国人。
布鲁塞尔机场周二开始试验一处临时登机区域，可在未来几天允许重启有限数量的客运航班。
但一位发言人周三称，布鲁塞尔机场甚至不会部分重启。该机场出发候机区在袭击中遭到严重破坏。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
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