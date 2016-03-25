布鲁塞尔恐袭案嫌犯事发前已被列入美国反恐监控名单--消息人士

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透华盛顿3月24日 - 据两位知情人士，周二在布鲁塞尔实施自杀式炸弹袭击的Khalid El Bakraoui及Brahim El Bakraoui两兄弟在袭击前已被美国政府机构盯上。
上述消息人士称，巴黎恐袭案嫌犯Salah Abdeslam于3月18日落网前，这两兄弟已在美国政府的反恐监控名单上。
比利时检方确认，Brahim El Bakraoui是袭击布鲁塞尔Zaventem机场的两名自杀炸弹客之一，而Khalid El Bakraoui是在欧盟总部附近的布鲁塞尔Maelbeek地铁站实施袭击的人。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。