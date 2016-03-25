布鲁塞尔恐袭案嫌犯事发前已被列入美国反恐监控名单--消息人士

路透华盛顿3月24日 - 据两位知情人士，周二在布鲁塞尔实施自杀式炸弹袭击的Khalid El Bakraoui及Brahim El Bakraoui两兄弟在袭击前已被美国政府机构盯上。

上述消息人士称，巴黎恐袭案嫌犯Salah Abdeslam于3月18日落网前，这两兄弟已在美国政府的反恐监控名单上。

比利时检方确认，Brahim El Bakraoui是袭击布鲁塞尔Zaventem机场的两名自杀炸弹客之一，而Khalid El Bakraoui是在欧盟总部附近的布鲁塞尔Maelbeek地铁站实施袭击的人。（完）