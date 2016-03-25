布鲁塞尔恐袭案嫌犯事发前已被列入美国反恐监控名单--消息人士

美国热股：汽车零部件商SHILOH INDUSTRIES第四季扭亏为盈，暴涨逾15%
路透1月18日 - 汽车零部件厂商SHILOH INDUSTRIES 第四季转为获利，受益于产品线表现良好和经营效率提高。
路透华盛顿3月24日 - 据两位知情人士，周二在布鲁塞尔实施自杀式炸弹袭击的Khalid El Bakraoui及Brahim El Bakraoui两兄弟在袭击前已被美国政府机构盯上。
上述消息人士称，巴黎恐袭案嫌犯Salah Abdeslam于3月18日落网前，这两兄弟已在美国政府的反恐监控名单上。
比利时检方确认，Brahim El Bakraoui是袭击布鲁塞尔Zaventem机场的两名自杀炸弹客之一，而Khalid El Bakraoui是在欧盟总部附近的布鲁塞尔Maelbeek地铁站实施袭击的人。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透1月18日 - 汽车零部件厂商SHILOH INDUSTRIES 第四季转为获利，受益于产品线表现良好和经营效率提高。
路透1月18日 - 高盛 周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。12月31日止的第四季，高盛可归属于普通股股东的净利于第四季飙升至21.5亿美元，上年同期为5.74亿美元，当时该行受到50亿美元的法律和解金打击。
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