美官员称美之前便担心布鲁塞尔遭袭，但无确切情报

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月22日 - 美国官员称，美国之前就强烈怀疑比利时可能发生与周二布鲁塞尔恐袭案类似的袭击，尤其是在比利时上周逮捕巴黎恐袭案嫌犯后，但美国方面并无确切情报。

布鲁塞尔机场和地铁周二发生连环炸弹袭击，导致34人丧生，这引发欧洲各国提高警戒，一些跨境交通暂时陷入停滞。

就在四天前，巴黎恐袭案关键嫌犯Salah Abdeslam被比利时警方逮捕。

三名美国官员称，美国认为“伊斯兰国”可能在布鲁塞尔发动袭击。但他们未听说美国掌握任何关于何时、何地会发生袭击的情报。

美国方面认为，即便此次袭击可能是针对Abdeslam被捕作出的报复，但可能实际上在他被捕前，这次行动就已经在策划了。

其中两位官员称，倘若如此，袭击日期在Abdeslam被捕前应该就计划好了，只是可能因为他被捕而提前了一点而已。（完）