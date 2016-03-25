美司法部长称布鲁塞尔恐袭案后未收到针对美国的具体威胁

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月24日 - 美国司法部长林奇（Loretta Lynch）周四称，美国在布鲁塞尔恐袭事件后没有收到具体、可信的威胁，但美国司法部官员保持警惕并与比利时有关方面保持着联系。

“在我们携手共进之际，我们致力于提供一切援助，”林奇在新闻发布会上称。

“我们会继续保持警惕，以确保我们能保护美国民众免受伤害。”（完）