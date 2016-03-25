美司法部长称布鲁塞尔恐袭案后未收到针对美国的具体威胁

欧洲汇市：英镑回落，上日录得至少1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月24日 - 美国司法部长林奇（Loretta Lynch）周四称，美国在布鲁塞尔恐袭事件后没有收到具体、可信的威胁，但美国司法部官员保持警惕并与比利时有关方面保持着联系。
“在我们携手共进之际，我们致力于提供一切援助，”林奇在新闻发布会上称。
“我们会继续保持警惕，以确保我们能保护美国民众免受伤害。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
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