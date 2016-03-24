奥巴马反驳美共和党参选人有关专门监控穆斯林社区的想法

(本文由路透中文网编译提供)

路透布宜诺斯艾利斯3月23日 - 美国总统奥巴马周三称，美国能够并将击败“伊斯兰国”，并否定了一些共和党总统参选人提出应专门监控美国境内穆斯林的想法。

奥巴马针对周二的布鲁塞尔恐袭案称，美国正在全力协助比利时，以帮助将袭击者绳之以法。布鲁塞尔恐袭案已致最少31人死亡，260人受伤。

“我们亦将继续猛烈打击‘伊斯兰国’，直至从叙利亚和伊拉克清除该组织，直至最终消灭该组织，”奥巴马到访布宜诺斯艾利斯与阿根廷总统马克里举行联合新闻发布会时表示。

针对布鲁塞尔恐袭案，美国共和党总统参选人特朗普称，他将恢复使用酷刑，并将“动用远超水刑的手段”。共和党参选人克鲁兹呼吁警方加强监视有大量穆斯林人口居住的社区，特朗普称克鲁兹的提议不错。

奥巴马称，美国一直没有遭遇更多袭击，其中一个原因在于美国的穆斯林社区是成功的、爱国的、并已融入到美国社会。

“他们没有感觉被孤立，”奥巴马说道。“所以任何专门针对他们或者歧视他们的策略不仅是错误的、反美的，也会是适得其反的，因为这将削弱我们抵抗恐怖主义的力量和抗体。”

奥巴马称，克鲁兹的父亲是从古巴来到美国的移民，而古巴是“从事那类社区监控的国家”。

“我们应采取那种谬误策略的想法完全没有道理，”奥巴马说道。（完）