没有可靠情报表明美国将遭遇布鲁塞尔式的恐袭--美国土安全部长

意大利中部地区发生5.4级地震--欧洲地中海地震中心
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透华盛顿3月22日 - 美国国土安全部部长约翰逊（Jeh Johnson）周二称，没有情报表明美国境内将发生类似布鲁塞尔恐袭案的袭击。
“目前，我们没有面临在美国境内发生类似袭击的威胁，没有具体、可信的这类阴谋，”约翰逊在声明中表示。
约翰逊称，美国运输安全管理局正在全美各大城市加强机场、铁路和运输站点的安全措施。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。