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货币新闻 | 2016年 3月 23日 星期三 10:08 BJT

没有可靠情报表明美国将遭遇布鲁塞尔式的恐袭--美国土安全部长

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月22日 - 美国国土安全部部长约翰逊（Jeh Johnson）周二称，没有情报表明美国境内将遭遇类似布鲁塞尔恐袭案的袭击。

“目前，我们没有面临在美国境内发生类似袭击的威胁，没有具体、可靠的这类阴谋，”约翰逊在声明中表示。

约翰逊称，美国运输安全管理局正在全美各大城市加强机场、铁路和运输站点的安全措施。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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