没有可靠情报表明美国将遭遇布鲁塞尔式的恐袭--美国土安全部长

中国股市：A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”--新华
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月22日 - 美国国土安全部部长约翰逊（Jeh Johnson）周二称，没有情报表明美国境内将遭遇类似布鲁塞尔恐袭案的袭击。
“目前，我们没有面临在美国境内发生类似袭击的威胁，没有具体、可靠的这类阴谋，”约翰逊在声明中表示。
约翰逊称，美国运输安全管理局正在全美各大城市加强机场、铁路和运输站点的安全措施。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
“国际能源署(IEA)称，其预计油价上涨将导致美国页岩油产量大幅增加，”澳新银行在一份报告中说。“这与我们的预估基本相符。”
梁振英任期余下5个多月，趁库房拥有庞大盈余，大洒金钱回馈社会，在一次性开支方面，拨款200亿元修建26个体育及康乐设施，并增加了很多经常性开支，如安老扶贫。