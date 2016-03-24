美国议员称布鲁塞尔恐袭目标可能是美国人

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月23日 - 美国众议院情报委员会主席、共和党议员努尼斯(Devin Nunes)周三称，制造布鲁塞尔恐袭案的自杀炸弹客袭击目标可能是美国人。

努尼斯称，布鲁塞尔机场周二爆炸发生的地点在美国的航空公司柜台附近，而发生爆炸的地铁站在美国使馆附近。

努尼斯告诉记者：“从我的角度看，这像是对美国人的袭击。在一定程度上看来像是针对的美国人。”

努尼斯自布鲁塞尔恐袭案以来已多次听取美国情报机构的报告。他称，炸弹客可能与之前对巴黎恐袭案嫌犯Salah Abdeslam实施的抓捕有关联。

努尼斯称：“我们不想作出断言，但这伙人似乎与几天前实施的抓捕有关联。”

努尼斯表示，现在还无从得知是否因Abdeslam被捕而导致袭击计划加快实施了。他认为，这个团伙成员远远不止已经曝光的袭击者。

他强调称，目前调查还在初步阶段，关于是否叙利亚的“伊斯兰国”头目策划了袭击、袭击者是否通过加密方式联络，目前都还没有答案，也还无法确定在逃第三名嫌犯的身份。两名自杀炸弹客已在袭击中丧生，第三名嫌犯在逃。

他称，美国情报机构正与比利时方面合作。（完）