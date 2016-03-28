韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透布鲁塞尔3月25日（记者 Foo Yun Chee） - 布鲁塞尔恐袭事件中的死伤者来自40多个国家和地区，他们中有比利时人、美国人、英国人、德国人及印度人等。
布鲁塞尔机场和地铁遭遇的恐袭事件造成至少31人丧生、316人受伤。
比利时首相夏尔·米歇尔（Charles Michel）称，死伤者来自40多个国家和地区。
比利时外交部发言人Didier Vanderhasselt称，到目前为止，已确认有九名外国人遇难。
“这是初步数据，身份确认工作仍在继续，可能需要一段时间。我们已确认有一名秘鲁人、两名美国人、一名英国人、三名荷兰人、一名中国人和一名法国人遇难。”
中国官方媒体援引中国驻比利时大使馆报导称，有一名中国公民在布鲁塞尔恐袭事件中遇难。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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