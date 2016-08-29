布鲁塞尔近郊犯罪学机构遭炸弹攻击 无人伤亡--电台

特朗普称英国退欧将成为“伟大的事情” 想大幅削减核武
路透伦敦1月15日 - 英国泰晤士报报导称，美国候任总统特朗普表示，英国退欧将成为“伟大的事情”，而且他希望与俄罗斯之间的任何核武器协议都应包括大幅削减核武。
路透布鲁塞尔8月29日 - 广播电台RTL指出，位于布鲁塞尔北边的布鲁塞尔犯罪学机构(Brussels Institute of Criminology)周一发生炸弹爆炸，但当时建物中空无一人，无人受伤。
布鲁塞尔检方证实，该机构的确传出爆炸，且无人伤亡，但确切原因仍有待确认。
RTL报导，一辆车于当地时间约清晨三点冲破护栏，一至两名犯案者在实验室附近引爆一枚炸弹，并引发火势。
根据该机构网站，该机构与比利时司法部连通，执行刑事案件中的监识调查。
巴黎及布鲁塞尔过去一年分别发生伊斯兰国攻击事件后，欧洲各地处于高度警戒。(完)
(编译 张明钧; 审校 张若琪)
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路透伦敦1月15日 - 英国首相办公室周日称，特雷莎·梅下周将利用对英国脱欧发表重要讲话的机会，呼吁英国民众放下去年公投的对立，为一个更开放的英国愿景团结起来。
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。