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时事要闻 | 2016年 8月 29日 星期一 15:05 BJT

布鲁塞尔近郊犯罪学机构遭炸弹攻击 无人伤亡--电台

路透布鲁塞尔8月29日 - 广播电台RTL指出，位于布鲁塞尔北边的布鲁塞尔犯罪学机构(Brussels Institute of Criminology)周一发生炸弹爆炸，但当时建物中空无一人，无人受伤。

布鲁塞尔检方证实，该机构的确传出爆炸，且无人伤亡，但确切原因仍有待确认。

RTL报导，一辆车于当地时间约清晨三点冲破护栏，一至两名犯案者在实验室附近引爆一枚炸弹，并引发火势。

根据该机构网站，该机构与比利时司法部连通，执行刑事案件中的监识调查。

巴黎及布鲁塞尔过去一年分别发生伊斯兰国攻击事件后，欧洲各地处于高度警戒。(完)

(编译 张明钧; 审校 张若琪)

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