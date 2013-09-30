中国放行部分被扣比利时赛鸽 天价鸽受瞩目

路透布鲁塞尔9月29日 - 中国海关扣留逾千只比利时赛鸽，其中包括天价赛鸽“博尔特”（Bolt），“博尔特”今年早些时候以31万欧元出售。

包括“博尔特”在内的401只赛鸽周四已被放行，还有1,200只赛鸽仍因进口税问题被扣留。

比利时外交部周日称，比利时驻华大使正与有关方面磋商，争取余下赛鸽得到放行。

中国当局称，这些赛鸽报税价格与实际价格不符，意味着中国会因此损失高额税收。

这批赛鸽的商家需承担10%的进口关税和13%的附加税，意味着单是“博尔特”就应缴纳约7.5万欧元的税。

“博尔特”是比利时赛鸽贸易公司“赛鸽天堂”于5月拍卖的，在“赛鸽天堂”执行长Nikolaas Gyselbrecht飞往北京协商后得以放行。

Gyselbrecht称，中国当局认可“赛鸽天堂”无过错，因此在缴纳“象征性数额”的款项外，401只赛鸽被予以放行。

记者暂时未能联系到中国当局置评。

Gyselbrecht称，为简化协商过程，比利时和中国当局正试图找到一方来代表所有其他赛鸽的许多买家。

目前为止，这些赛鸽已被扣留两个月，而通常标准的检疫期为一个月。

博尔特现在状况良好，在北京和新主人在一起。

Gyselbrecht说：“401只鸽子中，有四只死了，幸好不是最贵的那些。死了的鸽子中，最贵的一只价值2,000欧元。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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