比利时一巧克力厂商因与“伊斯兰国”重名而改名

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔10月23日（记者 Robert-Jan Bartunek） - 去年底，一家比利时巧克力厂商改掉了原来的名称“Italo Suisse”，因为这家公司实际上已跟原名中提到的“意大利”和“瑞士”两个国家没什么关联。

但这家公司现在又得改名了，因为上次选定的名字是ISIS。这与武装组织“伊拉克和大叙利亚伊斯兰国”（ISIS）的英文简称一样，其实，该武装已于6月改名为“伊斯兰国”（IS），但这家巧克力厂商还是因两个名称的关联而受连累。

这家公司始创于1923年，当时用“Italo Suisse”的名称，是因为创始人是在意大利和瑞士学做生意的。到2013年时，管理层决定给公司改名。

这家公司的营销负责人Desiree Libeert周四在电话中告诉路透：“当时选用ISIS这个名称，是由于我们的片装巧克力和果仁巧克力用了这个品牌。要是早知道有恐怖组织是这个名称，我们绝不会选用。”

Libeert说：“我们有国际客户说，他们不能再备货了，因为这个名称给消费者负面联想。”

该公司现已将名称改为“Libeert”，这是公司所有者的姓氏。

该公司每年巧克力产量超过5,000吨，销售额约3,500万欧元。（完）