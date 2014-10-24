比利时一巧克力厂商因与“伊斯兰国”重名而改名

金属期市：期铜温和上涨，但分析师警告市场前景较弱
根据路透对交易数据的分析以及10个行业消息来源，伦敦指标银价受到不可预测的波动影响，有可能损害其可信度，并导致伦敦金银市场协会(LBMA)挑选新运营商的努力变得复杂。（完） (编译 王洋/高琦 审校 于春红/张明钧)
(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔10月23日（记者 Robert-Jan Bartunek） - 去年底，一家比利时巧克力厂商改掉了原来的名称“Italo Suisse”，因为这家公司实际上已跟原名中提到的“意大利”和“瑞士”两个国家没什么关联。
但这家公司现在又得改名了，因为上次选定的名字是ISIS。这与武装组织“伊拉克和大叙利亚伊斯兰国”（ISIS）的英文简称一样，其实，该武装已于6月改名为“伊斯兰国”（IS），但这家巧克力厂商还是因两个名称的关联而受连累。
这家公司始创于1923年，当时用“Italo Suisse”的名称，是因为创始人是在意大利和瑞士学做生意的。到2013年时，管理层决定给公司改名。
这家公司的营销负责人Desiree Libeert周四在电话中告诉路透：“当时选用ISIS这个名称，是由于我们的片装巧克力和果仁巧克力用了这个品牌。要是早知道有恐怖组织是这个名称，我们绝不会选用。”
Libeert说：“我们有国际客户说，他们不能再备货了，因为这个名称给消费者负面联想。”
该公司现已将名称改为“Libeert”，这是公司所有者的姓氏。
该公司每年巧克力产量超过5,000吨，销售额约3,500万欧元。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
根据路透对交易数据的分析以及10个行业消息来源，伦敦指标银价受到不可预测的波动影响，有可能损害其可信度，并导致伦敦金银市场协会(LBMA)挑选新运营商的努力变得复杂。（完） (编译 王洋/高琦 审校 于春红/张明钧)
路透新加坡4月28日 - 油价周五上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
路透台北4月28日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超32.78亿台 币，连六个交易日买超共计361.93亿台币。 三大法人今日合计买超25.08亿台币，上交易日修正后为买超27.70亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/28 +32.78 +25.08 4/27 +36.40 +27.70r 4/26 +111.53r +115.67r 4/25 +130.72 +143.32r 4/24 +25.32 +21.14r 4/21 +25.17 +25.48r 4/20 -5.84 -14.16r 4/19 -109.6