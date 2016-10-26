比利时磋商无进展 欧盟与加拿大自贸协定仍存悬念

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透布鲁塞尔10月26日 - 比利时政坛分歧不断，加拿大和欧盟只好等待。周三比利时国内将会就是否批准欧盟-加拿大自由贸易协定重启磋商，但恐怕难以赶在计划中的签约会议之前扫除障碍。
加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)定于周四飞往布鲁塞尔，与欧盟领导人签署全面经济暨贸易协定(CETA)。但是在周二的六个小时谈判中，比利时联邦政府未能说服瓦隆地区收回对自贸协定的反对票，而正是该地区的反对，阻止了协定的签署。
主持磋商的比利时外长瑞德斯(Didier Reynders)表示，他希望自由党领导的联邦政府能够与社会党领导的瓦隆地区达成一致立场。这样才能重返欧盟谈判桌，尽力达成与加拿大的自贸协定。
“希望我们能给欧盟其他国家发出这样一个信号，就是我们准备在比利时提案的基础上对欧盟的讨论作出响应，”他在周二晚间告诉记者，同时强调，他还不能说比利时是否会签约。(完)
(编译 刘秀红；审校 郑茵)
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