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时事要闻 | 2016年 3月 22日 星期二 18:49 BJT

布鲁塞尔地铁站爆炸事件已造成15人死亡--广播机构RTBF

路透布鲁塞尔3月22日 - 比利时公共广播机构RTBF周二援引交通运营机构STIB称，在布鲁塞尔地铁的爆炸事件中，已经有15人遇难。

其还称，有55人受伤，其中10人伤势严重。(完)

(编译 王洋; 审校 于春红)

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