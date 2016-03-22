布鲁塞尔地铁站爆炸事件已造成15人死亡--广播机构RTBF

英国执政党民调领先优势缩小 首相称英退协商没有时间可浪费
路透伦敦5月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周一将敦促选民支持她引领该国顺利退出欧盟，打出其在竞选活动中的王牌之一，因民调显示其所在党的巨大领先优势已经缩小。
路透布鲁塞尔3月22日 - 比利时公共广播机构RTBF周二援引交通运营机构STIB称，在布鲁塞尔地铁的爆炸事件中，已经有15人遇难。
其还称，有55人受伤，其中10人伤势严重。(完)
(编译 王洋; 审校 于春红)
路透伦敦5月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周一将敦促选民支持她引领该国顺利退出欧盟，打出其在竞选活动中的王牌之一，因民调显示其所在党的巨大领先优势已经缩小。
路透里约热内卢5月21日 - 示威人士周日在巴西各处集会要求总统特梅尔(Michel Temer)辞职，或者将之罢绌。特梅尔卷入愈演愈烈的贪腐丑闻，其政府致力于结束经济衰退的努力本就不紮实，丑闻的曝出更是削弱了这些努力。
路透首尔5月21日 - 朝鲜周日发射了一枚弹道导弹，在其东海岸落海，这是朝鲜一周来进行的第二次导弹试射。韩国称，朝鲜此举导致韩国新政府对于韩朝和平共处的希望破灭。