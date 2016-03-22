布鲁塞尔地铁站爆炸事件已造成15人死亡--广播机构RTBF

巴西示威者要求总统特梅尔辞职 巴西政局陷入不确定性

路透里约热内卢5月21日 - 示威人士周日在巴西各处集会要求总统特梅尔(Michel Temer)辞职，或者将之罢绌。特梅尔卷入愈演愈烈的贪腐丑闻，其政府致力于结束经济衰退的努力本就不紮实，丑闻的曝出更是削弱了这些努力。