比利时内部分歧阻碍加欧自贸协议达成 周四继续内部谈判

路透布鲁塞尔10月26日 - 比利时政界人士周三未能打破围绕欧盟和加拿大之间自由贸易协定的僵局，但同意在周四继续谈判。这一迹象说明，他们可能接近达成共识，仍可望最终达成协议。

这一消息令加拿大总理特鲁多取消了周三晚间飞往布鲁塞尔的计划。特鲁多本计划于周四在一场峰会上签署加欧全面经济贸易协议(CETA)。

CETA协商已延续七年，欧盟其他27国政府都支持该协定，只有比利时南部法语地区拒绝，这意味着比利时作为一个整体无法签署该协定。

“我们已取得很大进展，但尚未抵达终点。我们将在明天继续，但已接近达成协议，”比利时德语地区领袖Oliver Paasch在周三的第三次联合会议后告诉记者。

“加拿大代表团今晚不会飞赴欧洲。但加拿大仍乐于在欧洲准备好的时候签署这项重要的协议，”加拿大国际贸易部长弗理兰(Chrystia Freeland)的发言人Alex Lawrence说道。

Lawrence在电话中称，周四之前加拿大不会作进一步评论。

谈判将于0800GMT在比利时继续进行。(完)