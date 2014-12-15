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时事要闻 | 2014年 12月 15日 星期一 18:54 BJT

比利时根特市四名持枪者劫持一人质

路透布鲁塞尔12月15日 - 比利时检方称，四名持枪者周一在比利时根特市一公寓劫持了一名人质，尚无迹象显示与恐怖主义有关。

有人发现四名持枪者周一上午进入Dampoort区一建筑，之后警方接到报警。检方一发言人称，这四人劫持了一名男性人质。

“目前来讲我们没有发现此事与恐怖主义有关，”她称。(完)

(编译 王丽鑫；审校 于春红)

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