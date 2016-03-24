比利时警方追捕机场监控画面中的“第三人”

路透布鲁塞尔3月24日 - 在布鲁塞尔机场与两名伊斯兰国自杀式炸弹客同行的“第三人”周四成为比利时警方追捕重点。此前警方已经确认了另外三名嫌犯的身份，其中两人是兄弟，他们在布鲁塞尔机场和地铁列车上实施炸弹袭击至少造成31人丧生。

土耳其总统批评比利时未能掌握Brahim El Bakraoui的行踪。这是一名比利时人，被判持械抢劫并于去年被土耳其驱逐出境；他于周二在布鲁塞尔机场实施了自杀式炸弹袭击，一小时后他的兄弟Khalid袭击了Maelbeek地铁站，导致大约20人丧生。

安保部门消息人士对比利时媒体称，第三名炸弹客为比利时伊斯兰教徒Najim Laachraoui，参加过叙利亚战争，而且被怀疑负责为去年11月巴黎恐怖袭击活动制作炸药腰带。他也在布鲁塞尔机场引爆了一个手提箱炸弹。(完)