比利时警方追捕机场监控画面中的“第三人”

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透布鲁塞尔3月24日 - 在布鲁塞尔机场与两名伊斯兰国自杀式炸弹客同行的“第三人”周四成为比利时警方追捕重点。此前警方已经确认了另外三名嫌犯的身份，其中两人是兄弟，他们在布鲁塞尔机场和地铁列车上实施炸弹袭击至少造成31人丧生。
土耳其总统批评比利时未能掌握Brahim El Bakraoui的行踪。这是一名比利时人，被判持械抢劫并于去年被土耳其驱逐出境；他于周二在布鲁塞尔机场实施了自杀式炸弹袭击，一小时后他的兄弟Khalid袭击了Maelbeek地铁站，导致大约20人丧生。
安保部门消息人士对比利时媒体称，第三名炸弹客为比利时伊斯兰教徒Najim Laachraoui，参加过叙利亚战争，而且被怀疑负责为去年11月巴黎恐怖袭击活动制作炸药腰带。他也在布鲁塞尔机场引爆了一个手提箱炸弹。(完)
(编译 徐文焰；审校 张涛)
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路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。