比利时实施反恐突袭行动 击毙两人抓捕一人

路透比利时韦尔维耶1月15日（记者 Christian Levaux） - 比利时警方周四在针对伊斯兰组织的一次突袭行动中击毙两人，后者首先向警察开火。联邦检察官表示，该组织准备实施“大规模恐怖袭击”。

在巴黎发生伊斯兰枪手杀害17人的恐怖袭击一周后，这起事件加重了欧洲各国的忧虑，他们对从叙利亚返回的穆斯林青年心存芥蒂。但是，比利时进行的调查始于1月7日《查理周刊》巴黎总部遇袭之前，官员表示两起事件并无明显的联系。

比利时警方在东部城市韦尔维耶的突袭行动中还逮捕了一人，警方突击队在尝试进入市中心一家面包房上方的公寓时遭遇猛烈开火。所有三名涉案人员都是比利时人，比利时是赴叙利亚参战的穆斯林最集中的欧洲国家之一。

检察官表示，警方在全国范围发起了对从叙利亚内战返回者居住地的突袭，这些参战者疑似计划对比利时一些警察局发动攻击。这些地点的安保都已得到加强。

当日稍早些时候，警方在南部地区抓捕了一名男子。后者疑似向巴黎犹太人杂货店袭击者Amedy Coulibaly提供武器。这起抓捕与上述突袭行动无关。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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