比利时警方逮捕两名图谋新年前夕在布鲁塞尔发动袭击的嫌犯

美国候任总统特朗普准备上任第一天签署多项行政令
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透布鲁塞尔12月29日 - 比利时联邦检察官称，比利时警方周日和周一在不同地点逮捕了两名嫌犯，此二人涉嫌图谋新年前夕在布鲁塞尔发动袭击。
比利时联邦检察官周二称，对布鲁塞尔及列日(Liege)等地的入户搜查中共带走六人进行讯问，其中四人之后被释放。
检察官称，警方发现了军用服装和“伊斯兰国”的宣传材料，但未发现武器或者爆炸物，而且此次搜查与巴黎恐袭案无关。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国首相特雷莎·梅周四对达沃斯世界经济论坛表示，英国决定退出欧盟后正面临重要变化时期，并将需要在全球扮演新的角色。