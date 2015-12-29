版本:
中国
时事要闻 | 2015年 12月 29日 星期二 16:23 BJT

比利时警方逮捕两名图谋新年前夕在布鲁塞尔发动袭击的嫌犯

路透布鲁塞尔12月29日 - 比利时联邦检察官称，比利时警方周日和周一在不同地点逮捕了两名嫌犯，此二人涉嫌图谋新年前夕在布鲁塞尔发动袭击。

比利时联邦检察官周二称，对布鲁塞尔及列日(Liege)等地的入户搜查中共带走六人进行讯问，其中四人之后被释放。

检察官称，警方发现了军用服装和“伊斯兰国”的宣传材料，但未发现武器或者爆炸物，而且此次搜查与巴黎恐袭案无关。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐