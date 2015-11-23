比利时实施一系列反恐突袭 逮捕16人

比利时检察官Eric Van Der Sypt周一称，比利时警方在11月13日巴黎恐怖袭击案后的一系列反恐行动中逮捕16人，但未发现巴黎恐袭案主嫌犯--比利时男子Salah Abdeslam。周日比利时召集安全官员评估安全威胁，此后首相夏尔·米歇尔宣布，因担心再次发生巴黎式大规模袭击，布鲁塞尔周一仍维持最高安全警戒。路透