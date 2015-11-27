布鲁塞尔降低安全警戒级别

比利时周四调降布鲁塞尔安全警戒级别，结束了此前六天的最高等级状态，但是比利时首相米歇尔称发生巴黎式恐袭的风险仍严重。街上仍有警察和士兵执勤，周三部分开放的地铁系统将于周五恢复正常运营。米歇尔称，体育赛事等大规模人员聚集活动的安全问题将逐一进行评估。路透