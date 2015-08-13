世界最长寿双胞胎的不老秘诀：每天一杯美酒

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
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(本文由路透中文网编译提供)
路透比利时根特8月12日 （记者 Robert-Jan Bartunek） - 目前世界最长寿的双胞胎兄弟、比利时人Pieter Langerock和Paulus Langerock称，其长寿的秘诀在于适度饮食、每天喝杯好酒以及不要追逐女人。
这两兄弟出生于1913年7月8日，生命中大部分时间都住在一起，直到如今也几乎不离各自左右。他们现在比利时根特城外的一家养老院同住一个房间。
“我能给的建议不多。别浪费时间瞎晃悠，别吃太多，还有别追女人，”Paulus说道，他在法语和荷兰语之间无缝切换。
两兄弟今年102岁，穿着西服套装。他们曾在20世纪中叶长期担任治安法官，喜欢说法语和被称为“Pierre和Paul”。
两人都喜欢每天喝一杯。“给我们来杯波尔多葡萄酒，但得优质的，”Paulus对着养老院的护士说道。他们三年前才最终放弃自己的家搬进这里。
两人均未婚，过去多年来一直看不上对方选择的潜在生活伴侣。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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