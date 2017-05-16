“一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会联合公报要点摘录

路透北京5月16日 - 新华社周一晚间发布的“一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会联合公报全文称，世界经济面临诸多挑战，虽在缓慢复苏，但下行风险犹存。全球贸易和投资增长依然低迷，以规则为基础的多边贸易体制有待加强。各国特别是发展中国家仍然面临消除贫困、促进包容持续经济增长、实现可持续发展等共同挑战。

联合公报重申，在“一带一路”倡议等框架下，共同致力于建设开放型经济、确保自由包容性贸易、反对一切形式的保护主义。我们将努力促进以世界贸易组织为核心、普遍、以规则为基础、开放、非歧视、公平的多边贸易体制。

以下是联合公报的要点摘录：

**机遇与挑战并存**

当前，世界经济深度调整，机遇与挑战并存。欢迎各国积极开展双边、三方、区域和多边合作，消除贫困，创造就业，应对国际金融危机影响，促进可持续发展，推进市场化产业转型，实现经济多元化发展。

世界经济面临诸多挑战，虽在缓慢复苏，但下行风险犹存。“一带一路”倡议加强亚欧互联互通，同时对非洲、拉美等其他地区开放。

重申，在“一带一路”倡议等框架下，共同致力于建设开放型经济、确保自由包容性贸易、反对一切形式的保护主义。努力促进以世界贸易组织为核心、普遍、以规则为基础、开放、非歧视、公平的多边贸易体制。

**合作目标**

主张加强“一带一路”倡议和各种发展战略的国际合作，建立更紧密合作伙伴关系，推动南北合作、南南合作和三方合作。

重申在公平竞争和尊重市场规律与国际准则基础上，大力促进经济增长、扩大贸易和投资。推进产业合作、科技创新和区域经济一体化，推动中小微企业深入融入全球价值链。同时发挥税收和财政政策作用，将增长和生产性投资作为优先方向。

加强各国基础设施联通、规制衔接和人员往来。需要特别关注最不发达国家、内陆发展中国家、小岛屿发展中国家和中等收入国家，突破发展瓶颈，实现有效互联互通。

决心阻止地球的退化，实现经济、社会、环境三大领域综合、平衡、可持续发展。

**合作原则**

秉持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢、平等透明、相互尊重的精神，在共商、共建、共享的基础上，本着法治、机会均等原则加强合作。

根据各自国内法律和政策，强调以下合作原则：平等协商；互利共赢；和谐包容。尊重自然和文化的多样性，相信所有文化和文明都能够为可持续发展作贡献；市场运作。充分认识市场作用和企业主体地位，确保政府发挥适当作用，政府采购程序应开放、透明、非歧视；平衡和可持续。强调项目的经济、社会、财政、金融和环境可持续性，促进环境高标准，同时统筹好经济增长、社会进步和环境保护之间的关系。

**合作举措** 重申需要重点推动政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，强调根据各国法律法规和相关国际义务。

采取以下切实行动：

（1）加强对话协商，促进欧洲、亚洲、南美洲、非洲等地区之间伙伴关系的努力。

（2）就宏观经济问题进行深入磋商，完善现有多双边合作对话机制，为务实合作和大型项目提供有力政策支持。

（3）加强创新合作，支持电子商务、数字经济、智慧城市、科技园区等领域的创新行动计划，加强互联网时代创新创业模式交流。

（4）推动在公路、铁路、港口、海上和内河运输、航空、能源管道、电力、海底电缆、光纤、电信、信息通信技术等领域务实合作，欢迎新亚欧大陆桥、北方海航道、中间走廊等多模式综合走廊和国际骨干通道建设，逐步构建国际性基础设施网络。

（5）通过借鉴相关国际标准、必要时统一规则体制和技术标准等手段，实现基础设施规划和建设协同效应最大化；为私人资本投资基础设施建设培育有利、可预测的环境；在有利于增加就业、提高效率的领域促进公私伙伴关系；欢迎国际金融机构加强对基础设施建设的支持和投入。

（6）深化经贸合作，维护多边贸易体制的权威和效力；推动贸易投资自由化和便利化。

（7）通过培育新的贸易增长点、促进贸易平衡、推动电子商务和数字经济等方式扩大贸易，有兴趣的国家开展自贸区建设并商签自贸协定。

（8）推动全球价值链发展和供应链联接；增加双向投资，加强新兴产业、贸易、工业园区、跨境经济园区等领域合作。

（9）加强环境、生物多样性、自然资源保护、应对气候变化、抗灾、减灾、提高灾害风险管理能力、促进可再生能源和能效等领域合作。

（10）加强通关手续等方面信息交流，推动监管互认、执法互助、信息共享；加强海关合作，促贸易便利化，同时促保护知识产权合作。

（11）合作构建长期、稳定、可持续的融资体系；加强金融设施互联互通，创新投融资模式和平台；探寻更好服务本地金融市场的机会；加强与多边开发机构的合作。

（12）通过推动支付体系合作和普惠金融等途径，促进金融市场相互开放和互联互通；鼓励金融机构在有关国家和地区设立分支机构；推动签署双边本币结算和合作协议，发展本币债券和股票市场。

（13）加强人文交流和民间纽带。

（14）鼓励不同文明间对话和文化交流，促进旅游业发展，保护世界文化和自然遗产。

**愿景展望**

携手推进“一带一路”建设和加强互联互通倡议对接的努力，为国际合作提供了新机遇、注入了新动力，有助于推动实现开放、包容和普惠的全球化。（完）