伯南克称美联储支持经济能力有限

路透华盛顿12月12日 - 美国联邦储备委员会(FED)主席伯南克周三警告称,美联储对美国经济起到的协助有限,敦促政界人士解决年末临近的财政悬崖问题.若跌入财政悬崖,将破坏美国经济的逐步复苏进程.

"我们过去几年已经采用了许多创新的举措,我们总可能有新的办法提振经济,"他在记者会上表示,之前美联储宣布新一轮购债计划以刺激经济成长.

"但由于利率已经接近零,美联储资产负债表已经很庞大,进一步提供支持的能力并非无所限制."

美联储宣布其每月将购买850亿美元公债和抵押支持债券,直到就业市场前景出现重大改善.若其保持这种购债速度,到明年年底其资产负债表将增至近4万亿美元.

伯南克称,"财政决策者共同推出一揽子减支和增加税收的举措至关重要",这将帮助降低赤字,同时不会令复苏止步.

他表示,若果真越过财政悬崖,美联储将尽其所能消除对经济的负面影响,或许会为企业和家庭增加一点支持.

"但我想再次明确一下,我们无法抵消财政悬崖带来的所有影响.因为相比我们可用的工具及政策工具的局限性,这个影响实在太大,"他说.

对美联储举动持批评意见的人士认为,其政策举措有可能会给将来带来通胀风险,且大规模扩大资产负债表将引发信贷泡沫.伯南克则明确表示,他很重视这些威胁,强调通胀预期仍然可控.(完)

(编译 王兴亚; 审校 龚芳)

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