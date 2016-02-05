版本:
中国
中国财经 | 2016年 2月 5日 星期五 10:35 BJT

（更正）北京控股收购德国废弃物管理公司EEW

(更正：因译文有误，第一段应为“将买下德国废弃物管理公司Energy from Waste (EEW)”，而非“将从Waste (EEW)手上买下德国废弃物管理公司Energy”)

路透法兰克福2月4日 - 北京控股(0392.HK)已敲定一项协议，将买下德国废弃物管理公司Energy from Waste(EEW)。

卖方收购集团EQT周四声明稿称，股权收购价格相当于14亿欧元(15.6亿美元)，成为中国在单一德国企业的最高直接投资纪录。

根据熟知交易内容的人士指出，包括债务在内，这项交易对EEW的估值为18亿欧元。

交易预计在2016年2月底完成。(完)

(编译 蔡美珍；审校 李婷仪)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐