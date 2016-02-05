（更正）北京控股收购德国废弃物管理公司EEW

中海油预计今年产量按年下降约4% 三年内产量目标基本持平
路透香港1月19日 - 尽管油价持稳，中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司周四称，预计2017年净产量按年下降约4%，三年内产量目标基本持平。
(更正：因译文有误，第一段应为“将买下德国废弃物管理公司Energy from Waste (EEW)”，而非“将从Waste (EEW)手上买下德国废弃物管理公司Energy”)
路透法兰克福2月4日 - 北京控股(0392.HK)已敲定一项协议，将买下德国废弃物管理公司Energy from Waste(EEW)。
卖方收购集团EQT周四声明稿称，股权收购价格相当于14亿欧元(15.6亿美元)，成为中国在单一德国企业的最高直接投资纪录。
根据熟知交易内容的人士指出，包括债务在内，这项交易对EEW的估值为18亿欧元。
交易预计在2016年2月底完成。(完)
(编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。