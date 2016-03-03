大众汽车旗下宾利考虑提高2017年添越SUV产量

美国经济继续温和扩张 制造业反弹且就业市场收紧－美联储褐皮书
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透日内瓦3月2日 - 大众汽车(VOWG_p.DE)旗下高端品牌宾利首席执行官Wolfgang Duerheimer称，正在考虑提高添越（Bentayga）SUV的产量。宾利添越是全球最贵的SUV。
Duerheimer周三接受采访时表示，宾利去年12月将今年添越的产能从3,600辆提升至5,500辆，但收到了10,000个预订单。添越售价在20万欧元（21.71万美元）左右。
Duerheimer在日内瓦车展上称“我们正在评估明年能否生产更多”。他表示，宾利位于英格兰克鲁的工厂正在满负荷生产。
他表示，供应商仍在为原来3,600辆的目标做准备，因此需要作出改变才能让宾利提升产量。
“这是按部就班的程序，但这是个好问题，”Duerheimer说道，并称宾利计划尽可能缩短目前为一年的等待名单。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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