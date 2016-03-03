大众汽车旗下宾利考虑提高2017年添越SUV产量

路透日内瓦3月2日 - 大众汽车(VOWG_p.DE)旗下高端品牌宾利首席执行官Wolfgang Duerheimer称，正在考虑提高添越（Bentayga）SUV的产量。宾利添越是全球最贵的SUV。

Duerheimer周三接受采访时表示，宾利去年12月将今年添越的产能从3,600辆提升至5,500辆，但收到了10,000个预订单。添越售价在20万欧元（21.71万美元）左右。

Duerheimer在日内瓦车展上称“我们正在评估明年能否生产更多”。他表示，宾利位于英格兰克鲁的工厂正在满负荷生产。

他表示，供应商仍在为原来3,600辆的目标做准备，因此需要作出改变才能让宾利提升产量。

“这是按部就班的程序，但这是个好问题，”Duerheimer说道，并称宾利计划尽可能缩短目前为一年的等待名单。（完）