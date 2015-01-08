宾利预计SUV新车型将助阵公司销量翻番

路透伦敦/柏林1月7日（Sarah Young/Andreas Cremer） - 英国豪华车厂商宾利汽车周三表示，在宾利今年将发布的首款运动型多功能车（SUV）的推动下，到2020年公司年度总销量将接近翻番。去年，宾利实现了创纪录的出货量。

宾利发言人称，该公司预计届时年销量将增长到两万部。宾利之前计划到2018年出货量达到1.5万辆。

“我们认为SUV车型的成功将帮助我们提升到一个新水平，”宾利执行长杜海默（Wolfgang Duerheimer）在伦敦召开的记者会上称。他并表示，这种车型将于今年发布，可能就在3月的日内瓦车展。

宾利曾表示，超过4,000名潜在客户已经对这款尚未谋面的SUV车表现出兴趣。宾利的销售主管罗思（Kevin Rose）由此指出，预计这款SUV年销量3,000部可能都是保守的看法。

宾利明年将首次交付SUV新车。

2014年，在中国市场需求支撑下，宾利交付了创纪录的11,020部轿车、两门车和敞篷车，较上年增长了9%。

地缘政治风险令宾利无法预计今年的销售表现，但杜海默表示，公司正在迎来“又一个非常强劲的年份”。

尽管在政府反铺张浪费运动的冲击下，分析师预计中国10年来豪车销售的大好形势即将结束，但宾利在中国市场仍实现了强劲增长。

“以增长来看，中国仍是最重要也是最令人感兴趣的地区，”杜海默称。

罗思表示，宾利拥有中国豪华车市场约35%的份额，在华客户多为企业家，不会受到政府反铺张浪费行动的影响。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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