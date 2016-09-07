戴姆勒计划在中国销售奔驰品牌全电动汽车

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月7日 - 德国戴姆勒(DAIGn.DE)中国区董事长唐仕凯(Hubertus Troska)表示，该公司计划在中国销售奔驰(Mercedes-Benz)品牌全电动汽车，把握中国政府发展新能源汽车的契机。
他表示，中国政府针对新能源汽车推出的税收优惠和其它政策支持，助力中国2015年新能源汽车销量超过30万辆，使得其成为电动、油电混合等新能源类汽车全球最大的市场。
唐仕凯在北京的一个分析师和投资者会议上表示，上述汽车中大部分售价在25万元人民币(37,515美元)以下，主要是中国厂商生产的。
他表示，鉴于中国政府推动等因素，戴姆勒“坚信新能源汽车将成为中国市场上的一个重要因子。”
“奔驰将在中国的新能源汽车市场扮演重要的角色，”他说。
唐仕凯还表示，随着时间的推移，预期需求向“更高端”的全电动和插拔式混合动力汽车转移。这类汽车的售价也更加昂贵。
他没有提及计划销售的电动汽车细节，诸如成本、定价、车型或上市日期。不过公司公关部门主管Björn Scheib表示，戴姆勒计划在10月1日开幕的巴黎车展上展示一款概念电动汽车。
戴姆勒目前在中国市场上销售一款smart品牌全电动汽车，另外还销售一款腾势品牌电动汽车，后者是其与中国本土厂商比亚迪(002594.SZ) (1211.HK)合作开发的品牌。
在中国销售的新能源汽车还包括奔驰C级和S级轿车以及GLE跨界SUV的插电式油电混合动力版。(完)
(编译 王洋; 审校 张明钧)
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路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。