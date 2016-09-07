戴姆勒计划在中国销售奔驰品牌全电动汽车

路透北京9月7日 - 德国戴姆勒(DAIGn.DE)中国区董事长唐仕凯(Hubertus Troska)表示，该公司计划在中国销售奔驰(Mercedes-Benz)品牌全电动汽车，把握中国政府发展新能源汽车的契机。

他表示，中国政府针对新能源汽车推出的税收优惠和其它政策支持，助力中国2015年新能源汽车销量超过30万辆，使得其成为电动、油电混合等新能源类汽车全球最大的市场。

唐仕凯在北京的一个分析师和投资者会议上表示，上述汽车中大部分售价在25万元人民币(37,515美元)以下，主要是中国厂商生产的。

他表示，鉴于中国政府推动等因素，戴姆勒“坚信新能源汽车将成为中国市场上的一个重要因子。”

“奔驰将在中国的新能源汽车市场扮演重要的角色，”他说。

唐仕凯还表示，随着时间的推移，预期需求向“更高端”的全电动和插拔式混合动力汽车转移。这类汽车的售价也更加昂贵。

他没有提及计划销售的电动汽车细节，诸如成本、定价、车型或上市日期。不过公司公关部门主管Björn Scheib表示，戴姆勒计划在10月1日开幕的巴黎车展上展示一款概念电动汽车。

戴姆勒目前在中国市场上销售一款smart品牌全电动汽车，另外还销售一款腾势品牌电动汽车，后者是其与中国本土厂商比亚迪(002594.SZ) (1211.HK)合作开发的品牌。

在中国销售的新能源汽车还包括奔驰C级和S级轿车以及GLE跨界SUV的插电式油电混合动力版。(完)