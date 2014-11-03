戴姆勒北京研发中心开张 针对中国客户品味调整奔驰品牌

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京11月3日 - 戴姆勒(DAIGn.DE)在北京的研发中心开张，任务是针对中国富裕客户的品味进一步调整奔驰(Mercedes-Benz)品牌，以缩小与奥迪(NSUG.DE)和宝马汽车(BMW)之间的销售差距。
戴姆勒此举彰显出该公司希望深耕中国市场，生产最适合中国客户的汽车，”戴姆勒中国区董事长唐仕凯(Hubertus Troska)对路透表示。
新的研发中心将致力于中国市场，唐仕凯曾表示中国最快一两年内将成为奔驰汽车最大的市场。因此，戴姆勒计划明年底前扩编北京的奔驰工程师及其他专业人士，从350人增至500人。
唐仕凯上周接受专访时表示，“在我们研发下一代汽车的初期阶段中，这是为了更好地了解市场，且确保中国的需求得到恰当关注的合理作法。”(完)
(编译 戴素萍 审校 白云)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。