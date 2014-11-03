戴姆勒北京研发中心开张 针对中国客户品味调整奔驰品牌

路透北京11月3日 - 戴姆勒(DAIGn.DE)在北京的研发中心开张，任务是针对中国富裕客户的品味进一步调整奔驰(Mercedes-Benz)品牌，以缩小与奥迪(NSUG.DE)和宝马汽车(BMW)之间的销售差距。

戴姆勒此举彰显出该公司希望深耕中国市场，生产最适合中国客户的汽车，”戴姆勒中国区董事长唐仕凯(Hubertus Troska)对路透表示。

新的研发中心将致力于中国市场，唐仕凯曾表示中国最快一两年内将成为奔驰汽车最大的市场。因此，戴姆勒计划明年底前扩编北京的奔驰工程师及其他专业人士，从350人增至500人。

唐仕凯上周接受专访时表示，“在我们研发下一代汽车的初期阶段中，这是为了更好地了解市场，且确保中国的需求得到恰当关注的合理作法。”(完)

(编译 戴素萍 审校 白云)

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