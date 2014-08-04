奔驰主动调降中国零部件售价 平均降幅15%

路透上海8月4日 - 德国豪华车制造商奔驰(Mercedes-Benz)表示，调降超过10,000项零部件价格，平均降幅为15%，而不到一个月之前，该公司才刚大举调降维修保养服务价格。奔驰是戴姆勒(DAIGn.DE)旗下企业。

该公司在周末于中国市场网页上宣布此事，此刻正值中国反垄断监管机构对全球汽车制造商施压，要他们扬弃那些政府监管机构认为外国汽车品牌维修及汰换部件进行价格欺诈的行为。

中国正在扩大施压，要求各大企业遵守2008年实施的反垄断法案，进几年来已将矛头对准药商、奶粉制造商、珠宝商及科技等产业。

这类调查已经导致美赞臣(Mead Johnson)(MJN.N)及达能(Danone)(DANO.PA)等跨国企业遭遇巨额罚款。

自9月1日开始，奔驰将会主动调降10,000个零部件价格，平均降幅为15%，范围涵盖所有在中国贩售的车种，该公司周一在一份电子邮件声明稿中指出，这是为了回应国家发展改革委员会的“反垄断调查”。

一名奔驰发言人指出，上月公司已在中国推动调降服务及相应零组件价格，平均降幅为20%，而此次则是进一步降价。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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