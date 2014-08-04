奔驰主动调降中国零部件售价 平均降幅15%

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透上海8月4日 - 德国豪华车制造商奔驰(Mercedes-Benz)表示，调降超过10,000项零部件价格，平均降幅为15%，而不到一个月之前，该公司才刚大举调降维修保养服务价格。奔驰是戴姆勒(DAIGn.DE)旗下企业。
该公司在周末于中国市场网页上宣布此事，此刻正值中国反垄断监管机构对全球汽车制造商施压，要他们扬弃那些政府监管机构认为外国汽车品牌维修及汰换部件进行价格欺诈的行为。
中国正在扩大施压，要求各大企业遵守2008年实施的反垄断法案，进几年来已将矛头对准药商、奶粉制造商、珠宝商及科技等产业。
这类调查已经导致美赞臣(Mead Johnson)(MJN.N)及达能(Danone)(DANO.PA)等跨国企业遭遇巨额罚款。
自9月1日开始，奔驰将会主动调降10,000个零部件价格，平均降幅为15%，范围涵盖所有在中国贩售的车种，该公司周一在一份电子邮件声明稿中指出，这是为了回应国家发展改革委员会的“反垄断调查”。
一名奔驰发言人指出，上月公司已在中国推动调降服务及相应零组件价格，平均降幅为20%，而此次则是进一步降价。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。