奔驰下半年在华销售料放缓 将增加新E级轿车产量--戴姆勒

路透北京8月22日 - 德国豪车生产商戴姆勒(DAIGn.DE)的中国业务负责人Hubertus Troska周一表示，今年下半年奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士)在中国的销售可能放缓，同时公司将加大新款E级轿车产量。

Troska在北京一场推出新款E级长轴距版豪车的媒体圆桌会中指出，他预期新E级的本地化生产要到2016年第四季才能达到满负荷。

该公司本月稍早称，奔驰7月在华销售成长26.2%至37,277辆。

Troska还表示，戴姆勒将把其新电动车引入中国这个重要市场，不过他未提供明确时间。

戴姆勒执行长Dieter Zetsche在7月时表示，公司预计10月在巴黎车展宣布电动车计划。(完)