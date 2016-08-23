奔驰下半年在华销售料放缓 将增加新E级轿车产量--戴姆勒

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月22日 - 德国豪车生产商戴姆勒(DAIGn.DE)的中国业务负责人Hubertus Troska周一表示，今年下半年奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士)在中国的销售可能放缓，同时公司将加大新款E级轿车产量。
Troska在北京一场推出新款E级长轴距版豪车的媒体圆桌会中指出，他预期新E级的本地化生产要到2016年第四季才能达到满负荷。
该公司本月稍早称，奔驰7月在华销售成长26.2%至37,277辆。
Troska还表示，戴姆勒将把其新电动车引入中国这个重要市场，不过他未提供明确时间。
戴姆勒执行长Dieter Zetsche在7月时表示，公司预计10月在巴黎车展宣布电动车计划。(完)
(编译 张若琪 审校 张荻)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。