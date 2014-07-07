戴姆勒预期奔驰今年在华销量将超越奥迪及宝马

路透法兰克福7月6日 - 德国汽车制造商戴姆勒(DAIGn.DE)一名董事会成员向一报纸表示，旗下奔驰品牌今年在中国的销售数量将超越竞争对手奥迪及宝马，因其针对全球最大汽车市场的策略开花结果。

“在新款S-Class带动下，我们将会再度超越竞争对手，2015年表现还会更好，”德国法兰克福汇报在周一报导摘要中引述戴姆勒负责中国业务的管理委员会成员Hubertus Troska谈话指出。

奔驰先前在中国的成长动能强劲，但在2012年呈现停滞，销售量远远落后于宝马(BMWG.DE)及奥迪(VOWG_p.DE)；中国当地的豪华汽车需求预料将在2020年超越美国。

该公司在8月提出一套新策略，包括在逾两年内于中国推出约20款新车或改款车，以提振奔驰车款在中国的销售三分之一，使其在2015年前达到年销量超过30万辆。

Troska对德国法兰克福汇报表示，对该公司在华的前景看法“非常、非常乐观”。

“我们学着更好的了解中国，并运用到产品开发中。我们在这方面有些落后，”他说。

他表示，公司今年夏季将在北京新开一间设计工作室，同时在东京关闭一家，并在未来两年将公司在中国的工程师人数从目前的230名增加一倍。

他还表示，戴姆勒现在预计电动汽车品牌腾势(DENZA)在2014年底上市，先前计划的时间是9月。腾势为戴姆勒与中国合作伙伴比亚迪(002594.SZ)联合研发。(完)

(编译 张明钧/王丽鑫； 审校 李婷仪)

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